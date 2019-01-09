Украинец пытался ввезти в Польшу детали пушки

Польская районная прокуратура в городе Хелм (Люблинское воеводство) проводит расследование по факту попытки нелегального ввоза в страну деталей пушки гражданином Украины. Как сообщила во вторник пресс-служба местной прокуратуры, мужчина был задержан.

«Он был отправлен в прокуратуру, где заслушал обвинения, касающиеся ношения оружия без разрешения и нарушения норм права об оружии и амуниции», — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.

Задержание было произведено в пятницу, 4 января. Отмечается, что задержанный гражданин Украины свою вину не признал. По запросу прокуратуры суд постановил временно арестовать мужчину. Продолжается расследование.