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Компания Безоса обещает отправить туристов в суборбитальный полет уже в начале года

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Компания Безоса обещает отправить туристов в суборбитальный полет уже в начале года

Компания Blue Origin намерена отправить туристов в суборбитальный полет на кораблях New Shephard уже в начале наступившего года. Об этом заявила во вторник глава отдела по стратегии и продажам компании Ариан Корнелл, выступившая на конференции в Сан-Диего (штат Калифорния), организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики.

«Мы планируем отправить людей в полет в начале 2019 года, — приводит ее слова еженедельник SpaceNews. — Пока мы не определились с ценами. Кроме того, мы еще не знаем, когда билеты появятся в продаже. Но хотим заверить, что осуществить полет смогут не только очень богатые люди».

Корнелл также рассказала, что New Shephard еще предстоит пройти дополнительные испытания. В декабре прошлого года запуск пришлось отложить из-за «проблем с наземной инфраструктурой», заметила она. Всего с 2015 по 2018 год было проведено девять тестовых полетов этого корабля, не вызвавших никаких нареканий.

В июле прошлого года представители Blue Origin, которые непосредственно участвуют в обсуждении ценовой стратегии компании, сообщили журналистам, что места на New Shephard предполагается продавать туристам за $200-300 тыс. Корабль сможет брать на борт шесть человек.

Согласно источникам СМИ, самыми первыми пассажирами станут сотрудники Blue Origin. По оценкам аналитика из консалтинговой фирмы Teal Group Марко Касереса, каждый такой полет будет обходиться компании в $10 млн, так что на первом этапе Blue Origin придется дополнительно потратиться.

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Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, — лишь одна из частных фирм, которые намереваются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают, к примеру, Virgin Galactic и SpaceX.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShip Two сможет стартовать с туристами на борту.

космос, Джефф Безос, Blue Origin, New Shepard
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Михаил Подоляк
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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