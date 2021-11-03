Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера

Голливудскому актеру Тому Хэнксу предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов долларов за полет.

Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути» (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.

«Ну, да, при условии, что я заплачу», — ответил Хэнкс на вопрос ведущего ток-шоу Джимми Киммела, который просил подтвердить, что Хэнксу, а не Шетнеру первому предлагали совершить полет.

Актер также отметил, что в космос его хотели отправить за «28 миллионов долларов или что-то в этом роде.»

«У меня хорошо идут дела, Джимми... Но я не буду платить 28 миллионов долларов», — сказал Хэнкс.

Актер предложил зрителям воспроизвести полет на New Shepard: откинуться в кресле, потрястись в течение четырех минут, затем, растопырив руки и ноги, покрутиться «в невесомости» и с четырехминутной тряской завершить свое путешествие.