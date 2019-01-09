Boeing и Airbus продали в прошлом году рекордное количество самолетов

Прошлый год стал самым успешным в истории гражданской авиации по поставкам новых самолетов. Это стало известно после того, как отчитались два крупнейших производителя на рынке - Boeing и Airbus, сообщает Коммерсант.
Оба авиастроительных концерна установили рекорды поставок в 2018 году. В частности, американская компания поставила за прошлый год 806 гражданских судов, что позволило ей удержать общемировое лидерство, которое она захватила семь лет назад. Airbus отстала всего на шесть самолетов от своего главного конкурента, поставив авиакомпаниям 800 воздушных судов.
При этом оба производителя не смогли выполнить свой план по поставкам.
Boeing изначально рассчитывал передать перевозчикам от 810 до 815 самолетов - компания не смогла реализовать собственный прогноз впервые с 2011 года.
А Airbus достиг лишь нижней границы своего прогноза, который к тому же и так был снижен в октябре из-за проблем с поставщиками и внутренними производственными задержками.
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