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Boeing и Airbus продали в прошлом году рекордное количество самолетов

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Boeing и Airbus продали в прошлом году рекордное количество самолетов

Прошлый год стал самым успешным в истории гражданской авиации по поставкам новых самолетов. Это стало известно после того, как отчитались два крупнейших производителя на рынке - Boeing и Airbus, сообщает Коммерсант.

Оба авиастроительных концерна установили рекорды поставок в 2018 году. В частности, американская компания поставила за прошлый год 806 гражданских судов, что позволило ей удержать общемировое лидерство, которое она захватила семь лет назад. Airbus отстала всего на шесть самолетов от своего главного конкурента, поставив авиакомпаниям 800 воздушных судов.

При этом оба производителя не смогли выполнить свой план по поставкам.

Boeing изначально рассчитывал передать перевозчикам от 810 до 815 самолетов - компания не смогла реализовать собственный прогноз впервые с 2011 года.

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А Airbus достиг лишь нижней границы своего прогноза, который к тому же и так был снижен в октябре из-за проблем с поставщиками и внутренними производственными задержками.

Boeing, Airbus
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Комментарии (1)
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rthrt rthrth
rthrt rthrth 45 минут назад

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Среда, 9 января 2019
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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