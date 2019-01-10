Порошенко вместе с Филаретом едет в «томос-тур» в Ровно

Президент Украины Петр Порошенко и почетный патриарх ПЦУ Филарет в четверг, 10 января, примут участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно. Об этом сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ КП.
«В Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно состоится благодарственный молебен по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной Церкви Украины. Богослужение, участие в котором примет Президент Украины Петр Порошенко, возглавит Святейший Патриарх Филарет», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона в этот день для поклонения будут выставлены киоты с частицами мощей святого великомученика Пантелеймона, великомученицы Варвары и Киево-Печерских святых.
В то же время, как сообщает Здолбуновская РГА, сегодня, во время пребывания в Здолбуновском районе Президента Украины Петра Порошенко, в Свято-Петро-Павловском храме Православной Церкви Украины города Здолбунов будет отслужен благодарственный молебен по случаю эпохального для украинского народа события — получение Томоса об автокефалии.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016