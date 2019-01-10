Порошенко вместе с Филаретом едет в «томос-тур» в Ровно

Президент Украины Петр Порошенко и почетный патриарх ПЦУ Филарет в четверг, 10 января, примут участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно. Об этом сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ КП.

«В Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно состоится благодарственный молебен по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной Церкви Украины. Богослужение, участие в котором примет Президент Украины Петр Порошенко, возглавит Святейший Патриарх Филарет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона в этот день для поклонения будут выставлены киоты с частицами мощей святого великомученика Пантелеймона, великомученицы Варвары и Киево-Печерских святых.

В то же время, как сообщает Здолбуновская РГА, сегодня, во время пребывания в Здолбуновском районе Президента Украины Петра Порошенко, в Свято-Петро-Павловском храме Православной Церкви Украины города Здолбунов будет отслужен благодарственный молебен по случаю эпохального для украинского народа события — получение Томоса об автокефалии.