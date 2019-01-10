Томос вернулся в Украину – Порошенко повез его по регионам

Свиток Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вернулся в Украину из Константинополя, где в среду находился на подписании членами Синода Вселенского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно», — сказал Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в четверг, передает Интерфакс-Украина.
После слов главы государства свиток Томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.
«Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма», — сказал Порошенко.
Напомним, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил Томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.
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