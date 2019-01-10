Украина прекратит действие соглашений по экономике с СНГ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступило с рекомендациями прекратить действие соглашений с СНГ, которые касаются экономической сферы. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив.
«Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали соответствующий перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины», — цитирует Кубива пресс-служба министерства.
В четверг правительство приняло решение о выходе страны из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, которое действует с апреля 1996 года. В МЭРТ заявили, что документ «признан устаревшим в целом и не соответствующим современному состоянию торгово-экономических отношений между странами — участницами СНГ».
Кабмин Украины поручил МИД проинформировать Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этого соглашения для Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016