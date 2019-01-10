Украина прекратит действие соглашений по экономике с СНГ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступило с рекомендациями прекратить действие соглашений с СНГ, которые касаются экономической сферы. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив.

«Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали соответствующий перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины», — цитирует Кубива пресс-служба министерства.

В четверг правительство приняло решение о выходе страны из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, которое действует с апреля 1996 года. В МЭРТ заявили, что документ «признан устаревшим в целом и не соответствующим современному состоянию торгово-экономических отношений между странами — участницами СНГ».

Кабмин Украины поручил МИД проинформировать Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этого соглашения для Украины.