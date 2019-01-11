Макрон тоже не поедет на экономический форум в Давосе

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер не примет участие в работе форума из-за напряженного графика. В частности, он планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов «желтых жилетов».

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за разногласий с Демократической партией. «Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я, при всем уважении, отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он на странице в Twitter.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.