Пожар на химзаводе в Калуше до сих пор тушат

Ликвидация пожара на заводе «Карпатнефтехим» в Калуше (Ивано-Франковская обл.) продолжается, сообщает в воскресенье утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.

«Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что информация о пожаре на заводе в Калуше поступила 12 января вечером.