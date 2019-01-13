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Посол США написал письма немецким компаниям: грозит санкциями из-за «Северного потока-2»

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Посол США написал письма немецким компаниям: грозит санкциями из-за «Северного потока-2»

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний. С их помощью, как указывает газета, глава американской дипмиссии пытается «оказать давление» на эти организации для «усиления в ФРГ политики США».

Послания, согласно материалам Bild, предположительно, были направлены компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Их Гренелл, как указывает издание, в письме предупредил: если они продолжат участвовать в проекте, они могут столкнуться с санкциями США. Впредь этим организациям дипломат посоветовал не связываться со строительством трубопровода.

Подобную позицию, по информации немецкого таблоида, он объяснил тем, что, «если «Северный поток-2» и трубопровод «Турецкий поток» сделают существующий европейский импорт газа через Украину излишним, <...> это может повлечь дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства».

ЕС, как отмечает Гренелл, зависит от России в вопросах энергетической безопасности. «Таким образом, компании, которые поддерживают строительство обоих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европы», — уверен он.

«Компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, участвуют в чем-то, что может повлечь за собой значительные санкционные риски», — подчеркнул в письме Гренелл.

Организации, которые получили соответствующее послание, как указывает Bild, расценили его как шантаж. Названий компаний издание не раскрывает, подчеркивая однако, что, по его данным, это письмо было согласовано с различными американскими ведомствами в Вашингтоне. Но в немецком министерстве иностранных дел его восприняли с непониманием.

В ведомстве сочли, что действия Гренелла не соответствуют дипломатической практике. Чтобы разобраться в ситуации, Берлин хочет напрямую поговорить с представителями Вашингтона, пишет Bild. Кто именно высказал такую точку зрения и с кем собираются связываться немецкие власти, газета не уточняет.

Представитель Гренелла, комментируя подобные заявления, в беседе с изданием в свою очередь сообщил, что направленное дипломатом «письмо не должно быть истолковано как угроза». Оно, по его данным, является «четким выражением политики США» по этому вопросу.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта выступают, в том числе, США. Там считают, что его реализация может предоставить России еще один инструмент для политического давления.

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О планах Вашингтона ввести санкции против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока-2», в январе узнала газета Handelsblatt. Ограничения, по данным ее источников, в том числе, могут коснуться швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Глава МИД Германии Хайко Маас, впоследствии комментируя эту информацию, назвал введение санкций США против участников проекта неприемлемым.

В «Северный поток-2» инвестировали пять западных фирм — это немецкие Wintershall (BASFn.DE) и Uniper (UN01.DE), международная нефтегазовая компания OMV Group (OMVV.VI) со штаб-квартирой в Вене, британско-нидерландская Anglo-Dutch Shell (RDSa.L) и французская Engie (ENGIE. PA).

Северный поток-2
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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