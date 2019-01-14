За время работы временной администрации из «ВТБ банка» вывели 100 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время процедуры ликвидации «ВТБ банка» обнаружил «безосновательную перерегистрацию» права собственности на недвижимость на сумму 105 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как отметили в пресс-службе, 26 декабря 2018 года было установлено, что 46 единиц недвижимости, которые находились на балансе банка с 2015 года, «исчезли из его активов».

Дальнейшее выяснение обстоятельств показало, что эти объекты были перерегистрированы государственным регистратором 13 декабря 2018 года на физическое лицо на основании дополнительного решения Индустриального районного суда г. Днепропетровска от 15 января 2016 года, рассказали в фонде.

«У ФГВФЛ есть все основания считать эти действия мошенническими, о чем свидетельствуют такие факты: в 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. За следующие три года из них были проданы все, кроме 46-ти, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВФЛ. Именно эти нереализованные 46 единиц и были указаны в дополнительном решении суда 15 января 2016 года, о котором стало известно в декабре 2018 года», — говорится в сообщении ФГВФЛ.

В ФГВФЛ считают фиктивным дополнительное судебное решение Индустриального районного суда г. Днепропетровска.

«На основе собранных данных Фондом подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Кроме того, готовится апелляционная жалоба на вышеуказанное судебное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.