Луценко вернул обратно САП представление на Дубневича

Генпрокуратура вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
«Анализ подготовленного прокурорами САП представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича показал, что оно не в полной мере соответствует требованиям регламента ВР», — написала Сарган.
В частности, по ее словам, в представлении есть утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, «которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты».
«Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение, что сделает невозможным использование стороной защиты ссылок на то, что такие выводы предвзяты или вообще является предположениями», — написала Сарган.
Сейчас ГПУ предлагает САП доработать текст представления «с целью устранения ряда недостатков, подкрепления его соответствующими доказательствами и исправления утверждений, которые не соответствуют законодательству».
«После устранения таких недостатков представление будет подписано генпрокурором и направлено в Верховную Раду», — подытожила Сарган.
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