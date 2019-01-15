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В правительстве признали, что с мая снова повысят цену на газ

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В правительстве признали, что с мая снова повысят цену на газ

Цена на газ для населения должна вырасти с 1 мая 2019 года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

«Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года действует коэффициент 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80 % от общей цены на газ формального расчета», — сказал Рева.

«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше», — отметил министр.

При этом он добавил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть «от многих факторов» — ситуации в стране и экономического роста.

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Напомним, что с 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. Повышение цены на газ было одним из условий МВФ для получения очередного транша помощи.

газ, цена на газ
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