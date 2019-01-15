В правительстве признали, что с мая снова повысят цену на газ

Цена на газ для населения должна вырасти с 1 мая 2019 года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

«Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года действует коэффициент 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80 % от общей цены на газ формального расчета», — сказал Рева.

«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше», — отметил министр.

При этом он добавил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть «от многих факторов» — ситуации в стране и экономического роста.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. Повышение цены на газ было одним из условий МВФ для получения очередного транша помощи.