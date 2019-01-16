Минфин занял на внутреннем рынке еще почти 10 миллиардов

Министерство финансов Украины разместило на аукционе очередной выпуск облигаций внутреннего государственного займа (OВГЗ) почти на 10 млрд. гривен. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства в среду.

«По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 15 января 2019, в государственный бюджет привлечено 9,7 млрд гривен», — сказано в тексте.

Согласно документу, минфин разместил гривневые облигации на 5,6 млрд гривен и валютные бумаги на $142,5 млн и €3,96 млн со сроками обращения от 77 до 623 дней.

Отметим, что согласно графику погашения ранее размещенных ОВГЗ, Минфину 16 января необходимо выплатить 2,5 млрд грн и 423 млн долларов.