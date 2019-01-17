Рада проголосовала закон об изменении подчинения религиозных общин

Верховная Рада Украины поддержала в четверг доработанный законопроект о религиозных общинах. Соответствующее решение, которым внесены коррективы в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях» в части порядка изменения подчиненности религиозных общин, поддержали 229 депутатов из 226 минимально необходимых.

Проект закона предусматривает изменение подчиненности религиозной общины на общем собрании путем простого голосования при поддержке не менее двух третей голосов. При этом решение должно быть подписано всеми членами, которые его поддержали, и зарегистрировано в уставе общины.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.

Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем).

Отметим, ранее в УПЦ заявили, что так называемые «церковные» законопроекты направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества.