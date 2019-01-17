Из Facebook и Instagram удалили более 500 страниц за пророссийские фейки

Более 500 страниц и аккаунтов, связанных с РФ, удалены из социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Facebook.

«Сегодня мы удалили с Facebook в общей сложности 364 страницы и аккаунта за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы.... Отдельно, на основании первоначальной подсказки от правоохранителей США, мы также удалили 107 страниц, групп и аккаунтов на Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках берущей свое начало в России сети, действовавшей в Украине», — говорится в сообщении.

По данным соцсети, страницы позиционировались как представляющие независимые СМИ в этих странах, однако Facebook на основе их действий пришла к выводу, что они связаны с российским новостным агентством «Спутник». На страницах затрагивались темы протестных движений и коррупции в этих странах. У страниц на Facebook было от 180 до 790 тыс. подписчиков, у аккаунтов в Instagram в среднем — 55 тыс. подписчиков.

«Наш анализ основывался на открытых данных и работе наших партнеров, которые занимаются расследованием подобных действий, — говорится в сообщении Facebook. — Мы также поделились информацией о нашем расследовании с правоохранительными органами и Конгрессом США, другими технологическими компаниями и политиками в затронутых странах».