Из Facebook и Instagram удалили более 500 страниц за пророссийские фейки

Более 500 страниц и аккаунтов, связанных с РФ, удалены из социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Facebook.
«Сегодня мы удалили с Facebook в общей сложности 364 страницы и аккаунта за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтиии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы.... Отдельно, на основании первоначальной подсказки от правоохранителей США, мы также удалили 107 страниц, групп и аккаунтов на Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках берущей свое начало в России сети, действовавшей в Украине», — говорится в сообщении.
По данным соцсети, страницы позиционировались как представляющие независимые СМИ в этих странах, однако Facebook на основе их действий пришла к выводу, что они связаны с российским новостным агентством «Спутник». На страницах затрагивались темы протестных движений и коррупции в этих странах. У страниц на Facebook было от 180 до 790 тыс. подписчиков, у аккаунтов в Instagram в среднем — 55 тыс. подписчиков.
«Наш анализ основывался на открытых данных и работе наших партнеров, которые занимаются расследованием подобных действий, — говорится в сообщении Facebook. — Мы также поделились информацией о нашем расследовании с правоохранительными органами и Конгрессом США, другими технологическими компаниями и политиками в затронутых странах».
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Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/nefodov
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/nefodov