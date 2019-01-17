Большинство британцев уже хотят остаться в Евросоюзе

Порядка 56% жителей Великобритании проголосовали бы сейчас против выхода страны из Европейского союза. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической службой YouGov.
Агентство отмечает, что исследование не учитывает тех, кто отказался бы от голосования и кто не определился с ответом. Если брать в расчет эти группы, то перевес все равно остается на стороне противников Brexit — 48% против выхода Великобритании из ЕС, в то время как за отделение Соединенного Королевства высказались лишь 38% респондентов.
При этом 78% сторонников лейбористов поддерживают проведение второго референдума.
В опросе, который проводился среди совершеннолетних, приняли участие 1070 человек.
Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016