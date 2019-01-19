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Минфин построил в Украине финансовую пирамиду, - эксперт

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Министерство финансов Украины построило в стране финансовую пирамиду. Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в интервью Дмитрию Джангирову в программе «CapitalTV».

«Гривневая инфляция у нас будет опережать рост курса доллара, — сказал он. — В таких условиях любые государственные обязательства, облигации в гривнах, становятся очень выгодными».

Гаврилечко напомнил, что последний крупный заем на внутреннем рынке состоялся в 20-х числах декабря под 20,5% годовых на общую сумму порядка 12 миллиардов гривен.

«Возникает резонный вопрос: зачем банкам вкладываться в бизнес, если можно спокойно вложиться в государственные ценные бумаги, которые в свою очередь можно поставить в залог и получить еще рефинанс?» — сказал эксперт.

При этом Гаврилечко подчеркнул, что не стоит опираться на данные Государственной службы статистики.

«Кроме мошенников, в Госстате нет никого. То, что они выдают в виде цифр, — не имеет ни малейшего отношения к статистике, потому что ни одна цифра непроверяема», — сказал он.

Так, например, согласно официальной статистике снижается уровень безработицы. Н, в то же время, одноврменно с этим количество трудовых мигрантов растет.

По данным Госстата, отметил Гаврилечко, в Украине 17 миллионов работающих граждан со средней зарплатой 9 тысяч гривен. Однако по данным Пенсионного фонда, плательщиков — меньше 11 млн со средней зарплатой 7 тысяч гривен. «Что-то совсем не сходится», — сказал он.

Кроме того, по данным Госстата, в Украине выросли объемы и экспорта и импорта, но в это же время грузооборот снизился.

Также эксперт подчеркнул, что не может в государстве, экономика которого растет на 3% в год (по данным официальной статистики), зарплата вырасти на 15%.

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«С такой статистикой невозможно даже самому изумительному правительству что-то сделать или планировать, потому что вообще непонятно, что у тебя есть в реальности», — резюмировал Гаврилечко.

госдолг, Госстат, статистика, Юрий Гаврилечко
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