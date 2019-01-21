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Терез Мэй объявит сегодня «план Б» по Brexit

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Терез Мэй объявит сегодня «план Б» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит парламенту обновленный план по Brexit, сообщает Интерфакс-Украина.

Озвучивать так называемый «план Б» Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. За сделку Терезы Мэй проголосовали только 202 депутата, против — 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее. Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

На Даунинг-стрит сообщили, что перед выступлением в парламенте Т.Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс. В то же время о планах ее встреч с оппозиционными членами парламента не сообщалось.

Детали нового плана Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов.

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СМИ отмечают, что члены парламента смогут вносить поправки к предложению главы Кабинета. Это значит, что депутаты смогут высказать свои идеи по Brexit, которые они смогут представить на голосование.

Так, ожидается, что свое видение ситуации с Brexit представит Джереми Корбин. Также предложение могут представить активные сторонники Brexit в Консервативной партии, стремящиеся исключить из сделки с ЕС положение о «страховочном плане» для Ирландии. Кроме того, члены парламента могут предложить поправку, требующую нового референдума по Brexit.

Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января, то есть ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Brexit, Тереза Мэй
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