Нацбанк дал двум банкам семь миллиардов рефинансирования

Национальный банк Украины предоставил двум банкам кредит рефинансирования на общую сумму 7,001 миллиарда гривень. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Каким именно банкам — не сообщается.

Напомним, что задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в декабре 2018 составляла 61,599 миллиарда грн. За 2018 задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.