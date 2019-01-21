Самому молодому миллионеру в Украине – семь лет

Один налогоплательщик задекларировал в 2018 году доходов за 2017-й свыше 1 млрд грн, тогда как свыше 1 млн грн доходов в прошлом году задекларировали 4,81 тыс. налогоплательщиков, сообщила Государственная фискальная служба в понедельник.
Самому младшему миллионеру выполнилось семь лет, а самому старому — 99, уточнила ГФС.
«Наибольше миллионеров, которые подали декларации, находятся на учете в Киеве. Их количество составляет 2,184 тыс. человек или 45% общего количества миллионеров», — отметила ГФС.
По ее данным, среди лидеров также Киевская область — 333 чел., Харьковская — 328, Днепропетровская — 303.
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