ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года — Александра Шевченко и Романа Насирова.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат Александр Шевченко — кандидат от партии «Укроп».