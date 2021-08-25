Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации.
«Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству», — указывается в документе, обнародованном на сайте главы государства.
Шевченко был назначен на должность посла в Канаде указом президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2015 года. До этого был народным депутатом Верховной Рады V, VI и VII созывов.
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