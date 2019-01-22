В Давосе открывается Всемирный Экономический Форум

Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, который продлится до 25 января. В течение недели состоится более 300 сессий, в которых примут участие около 3 тыс. гостей.

Главная тема встречи в Давосе-2019: «Глобализация 4.0 формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

В программе форума с 22-го по 25 января запланировано 350 сессий, в течение которых участники обсудят вопросы международного взаимодействия в эпоху развития технологий, цифровой экономики, криптовалюты, вопросы развития рынков, кибербезопасности, проблемы глобальных финансовых рисков, прогнозы в области энергетики, проблемы социального неравенства.

Кроме этого, на повестке дня Давосского форума — обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

Среди гостей Всемирного экономического форума — лидеры 60 государств, а также руководители крупнейших международных организаций. Ожидается участие представителей ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, НАТО.

В частности, форум в Давосе в этом году посетят премьер-министры Японии, Нидерландов, Италии, Испании, Армении, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, президент Швейцарии Уели Маурер, заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Украинскую делегацию в Давосе будет возглавлять Петр Порошенко. Также в мероприятиях форума примут участие и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, киевский городской голова Виталий Кличко и другие.

Как сообщалось, в этом году на форум не поедет делегация США во главе с Дональдом Трампом, президент Франции Эммануэль Макрона и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.