Жертвами конфликта на Донбассе уже стали 13 тысяч человек

С начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Такие данные привела Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa, передает DW.

Отмечается, что примерно 3 300 погибших на Донбассе — гражданские лица, 4 тысячи — военные украинской армии, 5 500 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.

«В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины — 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000», — говорится в сообщении.

По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.