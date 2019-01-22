Жертвами конфликта на Донбассе уже стали 13 тысяч человек

С начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Такие данные привела Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa, передает DW.
Отмечается, что примерно 3 300 погибших на Донбассе — гражданские лица, 4 тысячи — военные украинской армии, 5 500 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.
Во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.
«В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины — 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000», — говорится в сообщении.
По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.
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