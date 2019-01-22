Украинцы пересаживаются с автобусов и поездов на самолеты

Авиатранспортом в 2018 году воспользовалось на 17% больше пассажиров, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В 2018 году все виды транспорта в Украине перевезли 4 486,7 млн пассажиров. Это на 3,5% меньше по сравнению с 2017 годом. При этом пассажирооборот увеличился на 4,4% — до 103,792 млрд пасс.-км.
В частности, железнодорожный транспорт перевез на 4,4% меньше пассажиров по сравнению с 2017-м — 157,6 млн человек; пассажирооборот увеличился на 1,3% — до 28,438 млрд пасс.-км.
Автотранспортом воспользовалось 1 906,9 млн пассажиров — на 5,6% меньше, чем в позапрошлом году; пассажирооборот уменьшился на 2,5% — до 34,611 млрд пасс.-км.
В то же время, количество людей, пользовавшихся авиатранспортом, увеличилось на 17%. Самолеты перевезли 12,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 25,433 млрд пасс.-км — это на 25% больше, чем в 2017 году.
Напомним, что пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 25% и впервые превысил 20 миллионов за год.
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