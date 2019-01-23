Британские блоггеры будут предупреждать читателей о проплаченных постах

Шестнадцать звезд социальных сетей в Великобритании согласились изменить правила своих публикаций онлайн. Как сообщает BBC, среди звезд — певицы Элли Гулдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чунг и влогерка Зоелла.

Отныне в своих постах они будут обозначать, получали ли они деньги или подарки или другие выгоды в обмен на посты с рекламой товаров.

На такой шаг они пошли после того, как получили предупреждение от Департамента по вопросам конкуренции и рынков Великобритании о том, что их посты могут нарушить законодательство по защите потребителей. Публикации в интернете могут не только продвигать определенные бренды, но и обманывать покупателей, заявили в департаменте.

Департамент не сообщил, нарушили ли указанные блогеры права потребителей. Но отметил, что все они согласились изменить практику публикаций после расследования. Если звезды не будут соблюдать договоренности, им грозит суд с большими штрафами или до двух лет тюрьмы.

Блогеры должны обозначать контент, за который получили плату или подарки, хэштегом #ad или #sponsored. Хэштеги должны бать на видном месте в начале поста. Кроме того, посты о товарах, блоггеры получили как бесплатные образцы, тоже должны иметь отметку. Например, хэштег #freebie.

Кроме того, недостаточно просто перечислить компании, с которыми сотрудничают блоггеры, в описании профиля. Они должны обозначать, что пост проплачен, в каждом случае.

Письма с предупреждением были направлены и нескольким другим знаменитостям.

Источник