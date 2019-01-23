Британские блоггеры будут предупреждать читателей о проплаченных постах

Шестнадцать звезд социальных сетей в Великобритании согласились изменить правила своих публикаций онлайн. Как сообщает BBC, среди звезд — певицы Элли Гулдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чунг и влогерка Зоелла.
Отныне в своих постах они будут обозначать, получали ли они деньги или подарки или другие выгоды в обмен на посты с рекламой товаров.
На такой шаг они пошли после того, как получили предупреждение от Департамента по вопросам конкуренции и рынков Великобритании о том, что их посты могут нарушить законодательство по защите потребителей. Публикации в интернете могут не только продвигать определенные бренды, но и обманывать покупателей, заявили в департаменте.
Департамент не сообщил, нарушили ли указанные блогеры права потребителей. Но отметил, что все они согласились изменить практику публикаций после расследования. Если звезды не будут соблюдать договоренности, им грозит суд с большими штрафами или до двух лет тюрьмы.
Блогеры должны обозначать контент, за который получили плату или подарки, хэштегом #ad или #sponsored. Хэштеги должны бать на видном месте в начале поста. Кроме того, посты о товарах, блоггеры получили как бесплатные образцы, тоже должны иметь отметку. Например, хэштег #freebie.
Кроме того, недостаточно просто перечислить компании, с которыми сотрудничают блоггеры, в описании профиля. Они должны обозначать, что пост проплачен, в каждом случае.
Письма с предупреждением были направлены и нескольким другим знаменитостям.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016