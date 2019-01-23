В России население сократилось впервые за 10 лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, следует из данных Росстата, опубликованных 23 января.

Для сравнения, численность населения РФ по данным на 1 января 2018 года составляла 146 млн 880,4 тыс. человек, то есть за год россиян стало меньше на 86,7 тыс. человек.

Последний раз численность населения России сокращалась в 2009 году. После этого число россиян только росло.