Японская Asahi покупает британского производителя пива

Японский холдинг Asahi Group объявил о том, что его европейская «дочка» Asahi Europe заключила с британской Fuller, Smith & Turner соглашение о выкупе пивного бизнеса последней за £250 млн (примерно $330 млн).
В результате сделки, закрыть которую планируется в первой половине 2019 года, в распоряжение Asahi перейдет около двух десятков известных брендов пива и сидра, в том числе London Pride, Frontier и Cornish Orchards.
В Fuller Smith & Turner объяснили решение избавиться от производства пива после 170 лет успешной деятельности желанием сосредоточиться на развитии принадлежащей компании сети пабов и гостиниц, сообщает Bloomberg.
Помимо этого в Fuller Smith & Turner признали, что в последние годы они столкнулись с серьезными проблемами. Как сообщает Financial Times, причиной тому стало не только давление крупных игроков на рынке, но и быстрый рост производителей крафтового пива, получивших налоговые послабления от государства.
Комментируя сделку, глава европейского подразделения Asahi Гектор Горосабель заявил, что возможности японского концерна позволят не только сохранить популярные английские марки пива, но и продавать их по всему миру.
Для Asahi приобретение пивного бизнеса в Лондоне является частью стратегии по расширению бизнеса японской компании в Европе. В течение последних трех лет она приобрела голландскую Grolsch и итальянскую Peroni у InBev, а также целый ряд брендов в Восточной Европе у SABMiller. За $7,8 млрд в собственность Asahi перешли такие марки, как Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, Tyskie, Dreher.
При этом Asahi решила отказаться от расширения бизнеса в Азии, продав, например, в 2017 году акции китайской Tsingtao Brewery за $847 млн.
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