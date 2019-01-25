Войти
Порошенко доволен встречами в Давосе с лидерами мировых государств
официально
Порошенко доволен встречами в Давосе с лидерами мировых государств
Россия по-прежнему считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы
позиция
Россия по-прежнему считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Японская Asahi покупает британского производителя пива

102
Японская Asahi покупает британского производителя пива

Японский холдинг Asahi Group объявил о том, что его европейская «дочка» Asahi Europe заключила с британской Fuller, Smith & Turner соглашение о выкупе пивного бизнеса последней за £250 млн (примерно $330 млн).

В результате сделки, закрыть которую планируется в первой половине 2019 года, в распоряжение Asahi перейдет около двух десятков известных брендов пива и сидра, в том числе London Pride, Frontier и Cornish Orchards.

В Fuller Smith & Turner объяснили решение избавиться от производства пива после 170 лет успешной деятельности желанием сосредоточиться на развитии принадлежащей компании сети пабов и гостиниц, сообщает Bloomberg.

Помимо этого в Fuller Smith & Turner признали, что в последние годы они столкнулись с серьезными проблемами. Как сообщает Financial Times, причиной тому стало не только давление крупных игроков на рынке, но и быстрый рост производителей крафтового пива, получивших налоговые послабления от государства.

Комментируя сделку, глава европейского подразделения Asahi Гектор Горосабель заявил, что возможности японского концерна позволят не только сохранить популярные английские марки пива, но и продавать их по всему миру.

Читайте также: Нового управленца «Межигорья» выбрали на непрозрачном и тайном конкурсе

Для Asahi приобретение пивного бизнеса в Лондоне является частью стратегии по расширению бизнеса японской компании в Европе. В течение последних трех лет она приобрела голландскую Grolsch и итальянскую Peroni у InBev, а также целый ряд брендов в Восточной Европе у SABMiller. За $7,8 млрд в собственность Asahi перешли такие марки, как Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, Tyskie, Dreher.

При этом Asahi решила отказаться от расширения бизнеса в Азии, продав, например, в 2017 году акции китайской Tsingtao Brewery за $847 млн.

пиво, Asahi, London Pride
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 января 2019
Четверг, 24 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016