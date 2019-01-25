Конкурс на управляющего Межигорьем продлили

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продлило конкурсный отбор управленца Межигорья до 28 февраля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.
«До 28 февраля 2019 включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы Киевской области (резиденции „Межигорье“)», — отметили в ведомстве.
В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.
Напомним, что поиск управленца Межигорью начали в ноябре 2018 года. В то же время украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта «ЯнуковичЛикс», выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для резиденции «Межигорье».
По мнению журналистов, конкурс был непрозрачен и тайный.
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