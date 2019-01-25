Аналитики JP Morgan прогнозируют трехкратное падение цены Bitcoin

Bitcoin подешевеет до отметки в $2400 с нынешних $3590, после чего его стоимость может упасть ниже $1260, если ситуация на рынке цифровых денег не изменится, считают аналитики крупного американского банка JP Morgan. Они уверены, что на данный момент криптовалюты не имеют смысла, они будут использоваться только в том случае, если инвесторы потеряют веру в основные резервные активы, такие как золото и доллар, пишет Reuters.

«Даже в экстремальных сценариях, таких как рецессия или финансовые кризисы, существуют более ликвидные и менее сложные инструменты для проведения транзакций, инвестирования и хеджирования», — утверждают эксперты.

По их словам, за последние полгода доля институциональных инвесторов на рынке цифровых денег резко сократилась, все большую часть занимают розничные трейдеры. Аналитики банка не смогли найти ни одного крупного ритейлера, который бы принимал к оплате криптовалюту, поэтому они поставили под вопрос возможность использования нового вида активов в повседневной жизни.

Специалисты верят в перспективы развития блокчейна, так как он может упростить многие банковские процессы и сократить расходы. Широкому распространению технологии мешает отсутствие интеграции между частными платформами, поэтому финансовые организации не будут внедрять ее в ближайшие 3-5 лет, заключили аналитики JP Morgan.