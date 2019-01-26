Умер композитор Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран умер на 87-м году жизни. Об этом сегодня сообщило Agence France-Presse.

Легран трижды получил «Оскар» за лучшую композицию. Также он является пятикратным обладателем премии «Грэмми», и один раз становился лауреатом «Золотого Глобуса».

Он является автором музыки ко многим известным картинам, в частности, к фильму «Шербурские зонтики».