Украина заняла 13 место в рейтинге мировых производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в декабре 2018 года снизила производство стали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,885 млн тонн, переместившись с 13-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel), передает «Интерфакс-Украина».

В декабре зафиксировано снижение выплавки стали к декабрю-2017 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, США, Южной Кореи и Ирана.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам декабря выглядит следующим образом: Китай (76,121 млн тонн, рост на 8,2%), Индия (9,010 млн тонн, падение на 0,6%), Япония (8,467 млн тонн, падение на 2,9%), США (7,568 млн тонн, рост на 12,4%), Южная Корея (6,162 млн тонн, рост на 1,5%), РФ (5,870 млн тонн, падение на 5,9%), Германия (3,230 млн тонн, падение на 2,3%), Турция (2,886 млн тонн, падение на 11,7%), Бразилия (2,644 млн тонн, падение на 6,3%) и Иран (2,260 млн тонн, рост на 14,1%).

Далее следуют Тайвань (КНР, 2,020 млн тонн, рост на 6,7%), Украина (1,885 млн тонн, падение на 0,6%) и Италия (1,655 млн тонн, падение на 7,4%).

В целом в декабре 2018 года 64 страны произвели 147,084 млн тонн стали, что на 4,2% выше декабря-2017.

В целом за 2018 год в первую десятку вошли: Китай (928,264 млн тонн, рост на 6,6%), Индия (106,463 млн тонн, рост на 4,9%), Япония (104,328 млн тонн, падение на 0,3%), США (86,698 млн тонн, рост на 6,2%), Южная Корея (72,463 млн тонн, рост на 2%), РФ (71,680 млн тонн, рост на 0,3%), Германия (42,440 млн тонн, падение на 2%), Турция (37,312 млн тонн, падение на 0,6%), Бразилия (34,735 млн тонн, рост на 1,1%) и Иран (25 млн тонн, рост на 17,7%).

На 11-м месте — Италия (24,475 млн тонн, рост на 1,7%), на 12-м — Тайвань (КНР, 23,230 млн тонн, рост на 3,5%) и на 13-м — Украина (21,1 млн тонн, падение на 1,1%).

За 2018 год 64 страны произвели 1 млрд 789,612 млн тонн стали, что на 4,5% больше, чем за 2017 год.

Как сообщалось, по итогам 2017 года 66 стран произвели 1 млрд 674,724 млн тонн стали, что на 5,5% выше 2016 года. Первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (831,730 млн тонн, рост на 5,7%), Япония (104,661 млн тонн, падение на 0,1%), Индия (101,371 млн тонн, рост на 6,2%), США (81,640 млн тонн, рост на 4%), Россия (71,340 млн тонн, рост на 1,3%), Южная Корея (71,081 млн тонн, рост на 3,6%), Германия (43,560 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (37,524 млн тонн, рост на 13,1%), Бразилия (34,365 млн тонн, рост на 9,9%) и Италия (24,041 млн тонн, рост на 2,9%).

Затем следовали Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, рост на 6,8%), Украина (22,660 млн тонн, падение на 6,4%) и Иран (21,726 млн тонн, рост на 21,4%).