В США временно завершился рекордный по длительности шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает финансовое обеспечение до 15 февраля всем американским федеральным ведомствам. 35 дней часть из них оставалась закрытой из-за рекордного в истории Соединенных Штатов шатдауна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее этот документ единогласно одобрили в сенате и палате представителей США.

Теперь формально работа всех американских министерств временно восстановлена, госслужащим должна быть выплачена зарплата, которую они не получили как минимум один раз — в начале января — из-за частичного прекращения работы правительства.

Деталей о документе, который был подписан Трампом, в администрации американского лидера не раскрыли. Однако известно, что глава государства одобрил документ, за который ранее проголосовали законодатели. В той редакции законопроекта не были упомянуты $5,7 млрд, которые Трамп требовал выделить для строительства стены на границе с Мексикой.

Именно этот пункт стал причиной разногласий при обсуждении федерального бюджета страны. Однако 25 января президент Соединенных Штатов объявил: с сенатом и палатой представителей ему удалось достичь сделки. Компромисс, как отмечал Трамп, позволит прекратить шатдаун. Об отказе от своих идей по поводу строительства стены он не говорил.

Позже намерение Трампа все же построить забор на границе с Мексикой по истечению временного срока продления работы правительства (после 15 февраля) подтвердили и в Белом доме. «Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный неразрешенный вопрос — хотят ли демократы получить что-то или ничего», — написала на своей официальной странице в Twitter официальный представитель администрации американского лидера Сара Сандерс.

Частичное прекращение работы федерального правительства продолжалось в США больше месяца — 35 дней. Функционировать из-за отсутствия финансирования прекратил ряд федеральных ведомств, в том числе Минфин, МВД и Госдепартамент. По длительности шатдаун в этот раз стал рекордным в истории страны. Предыдущий такой рекорд был установлен при Билле Клинтоне. Тогда правительство не работало 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.