Порошенко обещает не загонять силой верующих в новую ПЦУ

Власти не собираются ускорять переход церковных приходов в новую Православную церковь Украины, заявил президент Петр Порошенко.

«Когда кое-кто ожидал, что первыми действиями будут штурм лавр, передача всего — нет, всему свое время, и не нужно это ускорять. Мы дали возможность всем сделать свой выбор», — заявил Порошенко в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».

«Они не понимают, что у них были шансы. Шансы обратиться к Путину и обеспечить освобождение наших заложников, которые находятся в подвалах в Донецке тотальная бездеятельность в отношении 24 украинских моряков, трое из которых были тяжело ранены, а трое травмированы в результате штурма и агрессии против нас. Это разность мировоззрений, это разность церквей, это разность подходов», — отметил Порошенко.

По его словам, он как президент, а также государство, парламент сделали все от них зависящее, чтобы предоставить людям право самим выбирать, в какой церкви молиться.

«С одной стороны, я не хочу ходить в российскую церковь, а с другой — я не хочу идти в украинскую церковь Киевского патриархата, потому что говорят, что она не каноническая. И что мне делать?» — задал вопрос президент.

После создания поместной автокефальной церкви в Украине, пояснил Порошенко, для людей «открылись двери к богу», и это стало объединяющим фактором для страны, который имеет большее значение, чем референдум о независимости страны. «Духовная независимость важнее», — резюмировал Порошенко.

Напомним, что 17 января Верховная рада приняла закон, устанавливающий порядок смены подчиненности религиозных организаций. По нему решение об изменении подчиненности, в частности о переходе какого-либо прихода в юрисдикцию той или иной церкви, может быть принято на общем собрании. При этом в поддержку такого решения должно выступить не менее двух третей членов общины.

Кроме того, в Украине вступил в силу закон, обязывающий переименовывать религиозные организации Украины, руководящий центр которых находится в «стране-агрессоре», включая Украинскую православную церковь Московского патриархата. УПЦ МП заявила о намерении оспорить этот закон в Конституционном суде.

В Русской православной церкви происходящее в Украине считают расколом, а новую церковь, получившую от Вселенского патриархата томос об автокефалии, не признают канонической.