15-25 тысяч гривен: Супрун рассказала о зарплатах семейных врачей

Семейные врачи первичного звена уже в 2019 году получают заработную плату от 15 тысяч до 25 тысяч гривен. Об этом рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.
«На уровне семейных врачей первичного звена — от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт», — сказала Супрун, отвечая на вопрос журналиста о размере зарплаты украинских врачей в 2019 году.
Глава Минздрава также сообщила, что в ноябре прошлого года группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому 76% украинцев довольны своим выбором семейного врача.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016