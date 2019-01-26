15-25 тысяч гривен: Супрун рассказала о зарплатах семейных врачей

Семейные врачи первичного звена уже в 2019 году получают заработную плату от 15 тысяч до 25 тысяч гривен. Об этом рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

«На уровне семейных врачей первичного звена — от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт», — сказала Супрун, отвечая на вопрос журналиста о размере зарплаты украинских врачей в 2019 году.

Глава Минздрава также сообщила, что в ноябре прошлого года группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому 76% украинцев довольны своим выбором семейного врача.