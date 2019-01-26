СМИ узнали детали соглашения между США и «Талибаном»

В Катаре 26 января завершились шестидневные переговоры между представителями группировки «Талибан» и американскими властями, на них были доработаны положения, которые будут включены в проект соглашения о прекращении войны в Афганистане. Об этом сообщают источники Reuters.
По их словам, стороны на переговорах пошли на большие уступки, в том числе был согласован вывод иностранных сил из Афганистана через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение. В свою очередь, представители «Талибана» заверили, что Афганистан перестанет быть базой для боевиков из группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», нападающих на США и их союзников.
Источники утверждают, что талибы в скором времени утвердят график прекращения огня в Афганистане, но начнут переговоры с республиканскими властями только после подписания соглашения. Также талибы и американцы договорились по сделке об обмене пленными, отмене США международного запрета на поездки нескольких лидеров «Талибана», а также о перспективе создания временного афганского правительства после прекращения огня.
Спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад уже направился в Кабул, чтобы уведомить президента Афганистана Ашрафа Гани об итогах переговоров, отмечают источники.
О намерении президента США Дональда Трампа вывести половину американского контингента из Афганистана сообщала газета NYT в декабре 2018 года. По данным британской The Times, Белый дом готов вывести всех военнослужащих США из республики. В администрации Трампа опровергали эти данные.
Эксперты исследовательской корпорации RAND утверждали, что решение о выводе американских войск приведет к росту террористической угрозы, исходящей от Афганистана, а также будет означать поражение США в войне, что «нанесет удар по авторитету Америки».
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