Трамп готов снова остановить работу правительства, если не получит денег на стену

Президент США Дональд Трамп готов через три недели вновь приостановить работу федерального правительства, если Конгресс США не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

Трамп 25 января подписал законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. В связи с этим журналист спросила Малвэни, готов ли глава государства вновь прекратить работу правительства через три недели, если Конгресс не предоставит необходимые средства. «Да, думаю, что он действительно готов. Не забывайте, он готов сделать все, чтобы обеспечить безопасность границы», — отметил он.

По словам Малвэни, Трамп «к этому очень серьезно относится». «Это серьезный гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. И в качестве президента Соединенных Штатов он уделяет самое пристальное внимание безопасности страны», — подчеркнул и.о. главы аппарата Белого дома.

Тем не менее, он указал, что глава государства «не хочет прекращать работу правительства». «Он не хочет объявлять режим чрезвычайного положения», — сказал Малвэни, добавив, что президент хочет урегулировать эту ситуацию при помощи принятия бюджета, который бы выделил средства на строительство стены.

Ранее американский лидер в своем Twitter отметил, что подписание временного бюджета не является уступкой Демократической партии, а говорит лишь о его уважительном отношении к государственным служащим, которые на время бюджетного кризиса или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, или работали без оплаты. При этом на неделе Трамп сообщил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.