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В США вручили премии Гильдии киноактеров

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В США вручили премии Гильдии киноактеров

В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США. Главные призы — за лучшую игру основных и второстепенных актеров — получила лента «Черная пантера», в которой снялись Чедвик Боузман, Майкл Бакари Джордан, Люлита Нионго, Данай Гурира, сообщает агентство Reuters. Это фильм о персонаже комикса Marvel, который подвергается различным испытаниям в вымышленной стране Ваканде.

Фильм вышел в прокат в феврале прошлого года и собрал более $1 млрд. Как отмечает CNN, «Черная пантера» является одним из фаворитов в борьбе за премию «Оскар», будучи номинированной в семи категориях.

Конкурентами «Черной пантеры» назывались «Звезда родилась» с Леди Гага в главной роли, «Богемская рапсодия», «Черный клановец».

Рами Малек, который сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», получил награду как лучший актер. Актер египетского происхождения также номинирован на «Оскар».

Приз за лучшую женскую роль получила Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». Ее конкурентками были Леди Гага, Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка»).

Гильдия киноактеров — профсоюз, членами которого являются более 150 тыс. актеров, певцов, журналистов и радиоведущих, занятых в американской киноиндустрии. Свою премию она начала вручать в 1995 году. Выбирать победителей имеют право все члены профсоюза.

В прошлом году главный приз гильдии получила лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая в итоге проиграла «Оскар» ленте «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Это был первый случай в истории, когда итоговый победитель даже не был номинирован на приз Гильдии киноактеров.

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В этом году церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе. Претендентами на статуэтку в номинации «Лучший фильм» являются: «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась» и «Власть».

кино, Гильдия киноактеров
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