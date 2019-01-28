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Вакарчук сказал, пойдет ли в президенты

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Вакарчук сказал, пойдет ли в президенты

Солист группы «Океан Эльзы» певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос, будет ли баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, ему ставили в течение года.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет — для меня это действительно большая честь. И я обещаю — такое доверие обязательно оправдаю», — заявил Вакарчук.

«Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой — мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над „и“, снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — подчеркнул он.

Вакарчук добавил, что «сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук» и отметил, что не собирается стоять в стороне.

По его словам, каждый день, общаясь с людьми, чувствует их разочарование и уныние и видит, как коррупция и несправедливость разъедают страну изнутри, а беспринципные политики делают ее слабой.

«Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы — превыше всего», — сказал Вакарчук.

Он добавил, что верит в настоящие изменения.

Святослав Вакарчук, Выборы-2019
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