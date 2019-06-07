Вакарчук и за люстрацию, и против

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук разделяет идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича.

«Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом лишаться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно», — сказал Вакарчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Вакарчук убежден, что люстрацию необходимо было провести еще в 1991 году. «Если бы мы, как балтийские страны сделали люстрацию тех, кто работал в КГБ, было бы намного проще. Сейчас у нас все так запуталось, что в 2019 году откатить на начало невозможно», — сказал лидер партии.

Вместе с тем он высказался за существенное сокращение административного аппарата. «Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такова: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, всех проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты», — сказал Вакарчук.