Вакарчук и за люстрацию, и против

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук разделяет идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича.
«Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом лишаться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно», — сказал Вакарчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Вакарчук убежден, что люстрацию необходимо было провести еще в 1991 году. «Если бы мы, как балтийские страны сделали люстрацию тех, кто работал в КГБ, было бы намного проще. Сейчас у нас все так запуталось, что в 2019 году откатить на начало невозможно», — сказал лидер партии.
Вместе с тем он высказался за существенное сокращение административного аппарата. «Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такова: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, всех проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты», — сказал Вакарчук.
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