По случаю выборов Вакарчук даст бесплатный концерт

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука «Голос» состоится бесплатный концерт «Океана Эльзы».

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«После официальной части съезда, концерт „ОЭ“ в 20:00», — сообщили в «Голосе».

Вход на концерт будет свободным. Само действо состоится на Старокиевской горе возле Исторического музея.