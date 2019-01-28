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Свежая социология показала серьезные изменения в рейтингах

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Свежая социология показала серьезные изменения в рейтингах

Политический аналитик Святослав Швецов, анализируя свежую социологию, помимо вполне предсказуемых результатов с лидерами рейтингов, обратил внимание на тенденцию к изменению в симпатиях оппозиционного электората.

Так, на данный момент мы имеем, фактически, двух лидеров президентской гонки: Тимошенко Ю.В. — 15,1% от всех опрошенных (20,8% от определившихся) и Зеленский В.А. — 14,9% от всех опрошенных (20,5% от определившихся). Результаты двух кандидатов отличаются в пределах погрешности. Поэтому можно говорить о равенстве результатов. И, если Тимошенко Ю.В. и раньше показывала наибольший электоральный результат, то рейтинг Зеленского В.А. существенно вырос.

Что касается кандилатов от условно бывшей Партии регионов — Бойко Ю. А., Вилкул А. Ю., Мураев Е. В. «Фактически, они делят одно и то же, сильно сузившееся после оккупации Донбасса и Крыма, электоральное поле. И хотя в сумме их рейтинг от всех опрошенных составляет 9,2% от всех опрошенных (12,6% от определившихся) — рейтинг каждого по отдельности достаточно невысок.Но есть ньюанс. Я не хочу комментировать „рейтинг“ Бойко Ю.А., показываемых на отдельных ТВ-каналах (пусть это останется на совести владельцев ТВ-каналов и компаний, эти рейтинги им подающие). Но есть и объективные факторы существенного падения рейтинга Бойко Ю.А. по сравнению с декабрём»

Далее эксперт приводит аргумент, что в некоторых исследованиях, проводившимися различными социологическими компаниями вообще не было в списке Вилкула А.Ю. Поэтому рейтинг представителя «Оппоблока» «доставался» Бойко Ю.А. Но, даже если Вилкул А.Ю. в списке опросного листа присутствовал, то надо учитывать, что информация по расколу «Оппоблока» и выдвижению Вилкула А.Ю. кандидатом в Президента Украины просто «не успела дойти» до широких масс избирателей до середины декабря к моменту проведения последних публичных исследований. Т.к. полевые фазы исследований происходили на неделю-две раньше или прямо во время событий. «В итоге, сейчас мы видим рост рейтинга Вилкула А.Ю. и падение рейтинга Бойко Ю.А. Т.е. электорат перетекает к представителю «Оппоблока».

По партийным предпочтениям картина в целом, отмечает эксперт, повторяет расклад по рейтингам кандидатов в Президенты. Есть и отличия. Обращает на себя внимание 4-е место «Оппоблока». Это отличие и приводит к мысли, что шансы Вилкула А.Ю. «побороть» Бойко Ю.А. не так уж и минимальны.На момент проведения нашего исследования в Верховну Раду Украины, по существующему закону с 5%-тным барьером, по партийным спискам проходят 6 партий (результаты по определившимся):

— ВО «Батьківщина» — 19,7% от определившихся

— «Слуга народу» — 19,0%

— БПП «Солідарність» — 14,7%

— «Оппозиційний блок» — 7,6%

— РП О. Ляшка — 7,0%

— «Громадянська позиція» — 6,2%

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Напомним, что писок официальных кандидатов в президенты Украины 25 января пополнили лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул. Документы для регистрации кандидатом в президенты подал художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. В ЦИК сообщили, что уже зарегистрировали 20 кандидатов в президенты Украины, Юрию Бойко достался «счастливый» 13 номер.

Александр Вилкул, Юрий Бойко, опрос, Выборы-2019
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