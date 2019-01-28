Полиция уже зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Национальная полиция Украины по состоянию на утро понедельника зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств, заявляет глава правоохранительного ведомства Сергей Князев.
«Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании мы зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом», — сказал С.Князев в понедельник в ходе итоговой годовой коллегии МВД Украины, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.
«По состоянию на сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств. Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности», — заявил глава Нацполиции, обращаясь к присутствующим на коллегии подчинённым.
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