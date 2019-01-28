Реальная зарплата в Украине за год выросла на 9,7%

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 9,7%, по сравнению с ноябрем 2018 года — на 14,5%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре-2018 по сравнению с ноябрем-2018 возросла на 15,4%, в годовом измерении — увеличилась на 20,5%, составив в декабре — 10573 грн, в ноябре — 9161 грн, октябре — 9218 грн, сентябре — 9042 грн, в августе — 8977 грн, в июле — 9170 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре-2018 по сравнению с декабрем-2017 наблюдался в Киевской (на 27,8%), Полтавской (на 27,6%), Запорожской (на 25,6%), Ривненской (на 24,5%), Черновицкой (на 24.2%), Днепропетровской (на 23.5%), Закарпатской (на 22,4%), Волынской (на 22,3%), Харьковской (на 21,8%), Тернопольской (на 21,7%), Винницкой (на 21,6%), Кировоградской (на 20,5%), Черниговской (на 20,3%), Ивано-Франковской (на 20,2%), Житомирской (на 19,7%), Черкасской и Хмельницкой (на 18,7%) областях и г.Киеве (на 17,9%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 14,3% и 16,7% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве (16546 грн), самый низкий — в Черниговской области (8005 грн).

В декабре-2018 по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в строительстве (на 28,6%), сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 27,8%), промышленности (на 24%), в сфере оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом и профессиональной, научной и технической деятельности (на 22,1%), финансовой и страховой деятельности (на 21,4%), предоставлении других видов услуг (на 20,6%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 19,6%), здравоохранении (на 19,1%), сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 19%), образовании (на 16,7%), временном размещении и организации питания (на 15,7%), сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 13,9%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 12,2%).