За год украинцы потратили на лекарства 85 миллиардов

Аптечные продажи в Украине по итогам 2018 года в денежном выражении выросли на 23,4% по сравнению с 2017 годом — до 84,574 млрд грн. Об этом сообщили в компании «Бизнес Кредит».

В натуральном выражении продажи за указанный период сократились на 0,84% по сравнению с 2017 годом — до 1,52 млрд упаковок, при этом средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2017 года увеличилась на 24,45% — до 55,64 грн. за единицу товара.

Вместе с тем, по данным компании, розничные продажи лекарственных средств в 2018 году в денежном выражении возросли на 25,29% — до 69,611 млрд грн, в натуральном — на 4,83%, до 1,002 млрд упаковок. Средневзвешенная цена лекарственных средств по итогам 2018 года выросла на 19,52% — до 69,45 грн за единицу товара.

Напомним, что по итогам 2017 года аптечные продажи всех категорий товаров в денежном выражении возросли на 19% по сравнению с 2016 годом — до 68,271 млрд грн, в натуральном — на 12%, до 1,513 млрд упаковок.