За год украинцы потратили на лекарства 85 миллиардов

Аптечные продажи в Украине по итогам 2018 года в денежном выражении выросли на 23,4% по сравнению с 2017 годом — до 84,574 млрд грн. Об этом сообщили в компании «Бизнес Кредит».
В натуральном выражении продажи за указанный период сократились на 0,84% по сравнению с 2017 годом — до 1,52 млрд упаковок, при этом средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2017 года увеличилась на 24,45% — до 55,64 грн. за единицу товара.
Вместе с тем, по данным компании, розничные продажи лекарственных средств в 2018 году в денежном выражении возросли на 25,29% — до 69,611 млрд грн, в натуральном — на 4,83%, до 1,002 млрд упаковок. Средневзвешенная цена лекарственных средств по итогам 2018 года выросла на 19,52% — до 69,45 грн за единицу товара.
Напомним, что по итогам 2017 года аптечные продажи всех категорий товаров в денежном выражении возросли на 19% по сравнению с 2016 годом — до 68,271 млрд грн, в натуральном — на 12%, до 1,513 млрд упаковок.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016