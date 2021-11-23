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В ДТП в Болгарии погибли больше 40 человек

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В ДТП в Болгарии погибли больше 40 человек

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Об этом сообщает болгарское агентство BGNES. Национальное телевидение BNT передает, что число погибших составляет 46 человек.

По данным BGNES, авария произошла на 31-км трассы София — Благоевград (город в юго-западной части Болгарии) около 3:00. 22 ноября в 21:00 автобус проехал пограничный пункт Капитан-Андреево. «На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехало 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. ...Следственные действия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая», — сказал начальник пожарной охраны Николай Николов.

Как передает BGNES, среди погибших 12 детей. Семь человек — две женщины и пять мужчин — пострадали, их доставили в больницу. Руководитель ожогового отделения в больнице Майя Аргирова рассказала, что у пострадавших ожоги лица и верхних дыхательных путей, рваные раны, у одного человека — перелом. По ее словам, люди получили травмы, когда выпрыгивали из автобуса.

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Николов сообщил, что автобус был зарегистрирован в Македонии. Точную причину ДТП пока не выяснили. По словам мэра Перника (город в западной части Болгарии) Станислава Владимирова, авария могла произойти из-за дождя, который длится с 22 ноября, либо из-за сложного участка трассы.

По данным СМИ, жертвами аварии стали граждане Северной Македонии.

Болгария, ДТП
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