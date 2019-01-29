На Днепровском коксохиме взрыв, есть пострадавшие

В городе Каменское на территории ЧАО «Днепровский коксохимический завод» в ночь на вторник произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«29 января в 3 часа. 30 мин. в г. Каменское на территории ЧАО „Днепровский коксохимический завод“ в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с возгоранием битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек», — говорится в сообщении.

В 4:07 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 кв метров. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва выясняется.