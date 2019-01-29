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Китай заявил о признании Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы

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Китай заявил о признании Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы

Китайские власти признают Николаса Мадуро законным действующим президентом Венесуэлы и заинтересованы в развитии с этой страной плодотворных отношений. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Председатель КНР Си Цзиньпин ранее направлял своего спецпредставителя на инаугурацию Мадуро — если бы китайская сторона его не признавала, разве могли бы мы это сделать? — отметил он, выступая на регулярной пресс-конференции. — Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой носит взаимовыгодный характер, что благоприятно отражается на народах двух стран. Мы будем продолжать взаимодействовать с этой страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития».

Дипломат подчеркнул, что только народ Венесуэлы вправе принимать решения, которые определяют его будущее.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

Вскоре временным президентом Боливарианской Республики Гуайдо признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, Австралия, Албания, Грузия и Израиль. Испания, Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

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В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Китай, Венесуэла, Николас Мадуро
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