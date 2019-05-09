Китай продолжит импорт нефти из Ирана и Венесуэлы несмотря на позицию США

Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

«Иран — важный партнер Китая, с которым мы поддерживаем регулярные отношения, и мы против американских односторонних санкций в отношении этой страны, — подчеркнул он, выступая на брифинге. — Мы также продолжим на взаимовыгодной основе сотрудничество с Венесуэлой».

Гао Фэн напомнил, что торговые отношения КНР с Ираном имеют давние и прочные традиции. «Это касается и энергетики, к этому взаимодействию следует проявлять уважение. Думаю, подобной позиции придерживается международное сообщество в целом, — подчеркнул он. — Своими действиями Вашингтон только дестабилизирует ситуацию на мировом рынке нефти».

Представитель ведомства выразил надежду, что руководство США «займет ответственную позицию» и «начнет осуществлять новую, более конструктивную политику».

«По поводу того, может ли Китай прекратить импорт нефти из Ирана, ...хотел бы напомнить, что мы развиваем с Тегераном рациональные и законные отношения. ...От экспорта нефти из этой страны зависит стабильность международного рынка энергоносителей, — добавил Гао Фэн. — Китай продолжит защищать законные интересы и права своих предприятий».

Он напомнил, что экономические отношения КНР и Венесуэлы также стабильно развиваются. «Торговля нефтью занимает важное место в китайско-венесуэльском товарообороте, в течение многих лет наше двустороннее сотрудничество оказывало позитивное воздействие на развитие обоих государств. Мы уделяем большое значение формированию торгово-экономических контактов с Венесуэлой», — пояснил представитель КНР.