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Китай продолжит импорт нефти из Ирана и Венесуэлы несмотря на позицию США

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Китай продолжит импорт нефти из Ирана и Венесуэлы несмотря на позицию США

Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

«Иран — важный партнер Китая, с которым мы поддерживаем регулярные отношения, и мы против американских односторонних санкций в отношении этой страны, — подчеркнул он, выступая на брифинге. — Мы также продолжим на взаимовыгодной основе сотрудничество с Венесуэлой».

Гао Фэн напомнил, что торговые отношения КНР с Ираном имеют давние и прочные традиции. «Это касается и энергетики, к этому взаимодействию следует проявлять уважение. Думаю, подобной позиции придерживается международное сообщество в целом, — подчеркнул он. — Своими действиями Вашингтон только дестабилизирует ситуацию на мировом рынке нефти».

Представитель ведомства выразил надежду, что руководство США «займет ответственную позицию» и «начнет осуществлять новую, более конструктивную политику».

«По поводу того, может ли Китай прекратить импорт нефти из Ирана, ...хотел бы напомнить, что мы развиваем с Тегераном рациональные и законные отношения. ...От экспорта нефти из этой страны зависит стабильность международного рынка энергоносителей, — добавил Гао Фэн. — Китай продолжит защищать законные интересы и права своих предприятий».

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Он напомнил, что экономические отношения КНР и Венесуэлы также стабильно развиваются. «Торговля нефтью занимает важное место в китайско-венесуэльском товарообороте, в течение многих лет наше двустороннее сотрудничество оказывало позитивное воздействие на развитие обоих государств. Мы уделяем большое значение формированию торгово-экономических контактов с Венесуэлой», — пояснил представитель КНР.

нефть, Китай, Иран, Венесуэла
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Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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